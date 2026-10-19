Микел Артета: Трябваше да бъдем търпеливи и клинични

Арсенал записа ценна победа с 1:0 като гост на Нотингам Форест на стадион „Сити Граунд“, нанасяйки трето поредно поражение на съперника си. Мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета изрази задоволство от характера и хладнокръвието на своя отбор, въпреки че представянето на тима не бе сред най-бляскавите.

„Знаехме, че разликите ще бъдат минимални,“ коментира Артета пред „Скай Спортс“. „Съперникът е изключително добре организиран и отлично воден. Колкото повече напредваше времето, толкова повече вяра придобиваха те. Трябваше да бъдем изключително търпеливи и клинични при открилите се възможности.“

„Начинът, по който се защитаваха, им носеше комфорт, но ние разполагаме с играчи с различни качества, които умеят да се адаптират към развоя на събитията. Имахме още три чисти положения, които трябваше да завършат с гол. Това е разликата – трябва да се наказва всяка грешка. Ако продължаваме да създаваме шансове, попаденията ще идват. Днес трябва да се насладим на победата, защото тя бе изключително трудна,“ допълни испанският специалист.

Победите с 1:0 се превръщат в характерна черта за Арсенал под ръководството на Артета. Откакто той пое тима, лондончани са постигнали 32 такива успеха във Висшата лига – показател, по който делят първото място с Евъртън за същия период. Освен това „топчиите“ започват уверено кампанията си, записвайки шест победи в първите седем кръга – постижение, регистрирано само три пъти преди това в клубната история (през сезоните 2004/05, 2007/08 и 2022/23).

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Снимки: Gettyimages