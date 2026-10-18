Красимир Бислимов: Максимално затруднихме Левски

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов остана доволен от представянето на неговия отбор, въпреки че той отпадна от Купата на България след загуба с 0:2 от Левски.

“Естествено, че съм доволен, защото успяхме максимално да ги затрудним. Това беше идеята. Да се опитаме да направим всичко възможно. Ако успеем да ги затрудним, ако може да ги отстраним. Доволен съм от това, което видях на терена. Видях една сърцата, мъжка игра, което ми се понрави. Това е един безценен опит за моите млади футболисти”, коментира Бислимов след мача.

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

“През седмицата си говорихме, че този мач трябва да го изиграем много умно и разумно. Не можем да тръгнем да се надиграваме с Левски. Просто да го изиграем правилно тактически. Да владеем емоциите си, да не се поддаваме на провокации. Мисля, че в това отношение се справиха много добре”, допълни той.

Специалистът призна, че отборът му допуска леки голове и не се възползва достатъчно добре от положенията, които създава “Щом като на отбор като Левски създадохме няколко положения… Можеше да ги затрудним и още повече. Това ни е голям проблем и в първенството. Там допускаме на моменти много лековати голове, както и сега. Много работа се изисква и търпение към по-младите футболисти”.

Бислимов изрази съжаление, че двубоят не се игра в Плевен, а се проведе в Ловеч: “Естествено, че съжалявам, че не беше в Плевен. Тук условията са перфектни, получи се много добър и здрав мач. В Плевен сигурно щяха да дойдат, както преди години, 15 или 18 хиляди зрители, което да се превърне е един празник за града. Важното е, че зарадвахме феновете, като доведохме отбора на Левски. Искаха да видят един спектакъл и мисля, че се получи.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google