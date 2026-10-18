Локомотив (ГО) нанесе първа загуба на НСА в мъжкото хандбално първенство

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) надделя над гостуващия НСА с 26:21 (11:12) и нанесе първа загуба на съперника в четвъртия кръг на първенството на България по хандбал за мъже. След равностойно начало "железничарите" отбелязаха четири поредни гола и поведоха с 9:5 малко след средата на полувремето, но с пет безответни попадения в последните осем минути на първата част столичани стигнаха до обрат за 12:11 на почивката.

Локомотивци бързо си върнаха аванса през второто полувреме и поведоха с 14:12, а впоследствие те продължиха да контролират играта и десетина минути преди края увеличиха преднината си до 22:17, след което запазиха предимството си до финалната сирена.

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Така шампионите събраха 6 точки и се изравниха по показатели в лидера в класирането Фрегата, който вчера се наложи в Бургас над гостуващия Спартак с 28:25 (13:14) в черноморското дерби. За варненци, които останаха с 5 пункта, това беше първо поражение в кампанията.

Вицешампионът Шумен 61 постигна първа победа за сезона след 35:32 (20:19) срещу домакина Левски в залата в Българене. Гостите имаха минимално предимство в резултата през по-голямата част от двубоя, като в края успяха да дръпнат с три попадения. 11 пъти за успеха се разписа Росен Колев, а с 3 точки шуменци се изкачиха на седмата позиция в класирането.

Радослав Събев реализира 9 попадения, а габровският Чардафон спечели убедително срещу гостуващия Добруджа с 44:28 (20:11) и с 6 точки заема третата позиция в подреждането. Добричлии останаха на дъното с 1 точка и без успех досега.

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