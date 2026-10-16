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Хандбалистките ни се събират в Габрово преди световните квалификации с Италия

  • 16 окт 2026 | 17:02
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Хандбалистките ни се събират в Габрово преди световните квалификации с Италия

Женският национален отбор по хандбал на България се събира тази неделя в Габрово преди квалификациите в зона Европа за Световното първенство през 2027 година. Съперник на българският състав в първата фаза от квалификациите ще бъде тимът на Италия.

Двата отбора ще се срещнат в два мача на разменено гостуване. В първия България е домакин, а срещата ще се състои в новата зала в Кранево. Мачът предстои в четвъртък, 22 октомври, от 19:00 часа. Реваншът е в неделя, 25 октомври, от 20:00 часа във Фолоника.

Националките ще тренират в зала „Орловец“ в Габрово в неделя и понеделник, след което ще се отправят към Кранево, за да продължат подготовката си за първата среща, информираха от Българската федерация по хандбал на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

Старши треньор на българския тим в двата предстоящи двубоя ще бъде Росица Бакърджиева. Тя ще разполага с група от 15 състезателки. На вратата се завръща опитната Екатерина Джукева. От испанския Елда идва Лора Сарандева, от италианското първенство Маринела Панайотова, в състава е и лидерката на шампиона Бяла - Лидия Ковачева.

Всички избранички на Росица Бакърджиева: Екатерина Джукева, Лидия Ковачева, Мелина Спасова, Стиляна Павлова, Лора Сарандева, Десислава Николова, Габриела Георгиева, Анджелина Пенчева, Кристина Миланова, Гергана Ефтимова, Маринела, Панайотова, Петя Василева, Мартина Тодорова, Стефани Петрова, Стела Скачкова.

Ръководител: Емил Аврамов Водач на отбора: Маргарита Апостолова Лекар: Пламен Панов Физиотерапевт: Атанас Дичев

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