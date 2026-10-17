Апоел нанесе първо поражение на Панатинайкос за сезона в Евролигата

Апоел Тел Авив нанесе първото поражение на Панатинайкос от началото на сезона в Евролигата. Играещият у нас домакинските си мачове в елитната надпревара надделя над ПАО в Атина с 91:81 в мач от среща от шестия кръг на турнира.

Двата тима изиграха вълнуващ двубой, в който Апоел успя да натрупа известна преднина в резултата, след което домакините я заличиха, но играчите на Димитрис Итудис завършиха много силно последната четвърт и се поздравиха с четвъртата си победа за сезона, което отрежда на тима шесто място в подреждането. Панатинайкос продължава да е начело, като бе единственият останал непобеден тим от началото на сезона, но вече е с баланс 5-1.

Зак Лидей се отличи с 13 точки и 5 борби за Апоел, а Илайджа Брайънт затвърди силната си форма от началото на сезона с 14 точки, 6 борби и 3 асистенции. 13 точки и 4 борби добави Даниел Отуру.

За Панатинайкос Силвен Франсиско показа класа с 22 точки, 4 борби, 4 асистенции и 1 чадър, но френският гард не срещна достатъчно подкрепа от съотборниците си в атака. Друго ново попълнение - Бранку Бадио вкара 12 точки, а 11 добави Матиа Лесор.

Снимка: Апоел/Фейсбук

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