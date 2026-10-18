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ЦСКА с два гола в последните минути на битката срещу Несебър - коментирайте с Адалберт Зафиров
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Юлия Иванова: Отборът има капацитет, но трябва да е по-прецизен

  • 18 окт 2026 | 16:55
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Юлия Иванова: Отборът има капацитет, но трябва да е по-прецизен

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова даде своето мнение пред БНТ след първата победа на своя ЦСКА за новата кампания. "Червените" победиха Дея Спорт (Бургас) с 3:0, като държаха двубоя през цялото време в свои ръце.

"Има неща, от които съм доволна, но има много неща, които трябва да подобряваме. Отборът има капацитет, но трябва да е по-прецизен във фините ситуации. Най-важното е, че бихме много добър сервис. Не съм доволна от топките след защита. Посрещането също не беше на ниво. Мачът беше важен, но противникът, и тази година, не е на много високо ниво. За нас този мач беше като тренировъчен."

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За предстоящата битка срещу състава на Миньор Улия Иванова сподели:

"Надявам се да играем по-добре. Миналата година Миньор ни победи в нашата зала. Излизаме за битка", допълни наставникът.

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