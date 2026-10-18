ЦСКА започна новия сезон в женския волейбол с чиста победа над Дея спорт

Волейболистките на ЦСКА стартираха с убедителен успех новия сезон в женския елит на България. В последния мач от първия кръг "червените" надделяха над Дея спорт с 3:0 гейма (25:17, 25:14, 25:15). Столичанки владееха изцяло инициативата в зала "Васил Симов" и не срещнаха сериозни затруднения по пътя си към първите три точки за кампанията.

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С тази победа ЦСКА оглавява временното класиране съвместно с тимовете на Левски и шампиона Марица (Пловдив). От своя страна Дея спорт остава в долната половина на таблицата заедно с ЦПВК и Стойчев-Казийски. В следващия втори кръг ЦСКА отново е домакин и ще посрещне Миньор (Перник), докато Дея спорт излиза срещу ЦПВК в първия си домакински мач за сезона.

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