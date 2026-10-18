Нов екип носи късмет на Левски 2007

Вчера в град Левски, едноименния тим надигра Партизан (Червен бряг) с 4:0. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.
Левски 2007 срази Партизан
Левскарите са категорични, че освен на футболните си умения, добрият резултат се дължи и на късметлийски екип.
„Откакто ни го подари г-н Цветомир Найденов, собственикът на Efbet, сме записали две победи и едно равенство. Благодарим на г-н Найденов за жеста. Вярваме, че отборът ни има потенциал да подържа това ниво“, коментират от Левски 2007.