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Нов екип носи късмет на Левски 2007

  • 18 окт 2026 | 12:46
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Нов екип носи късмет на Левски 2007

Вчера в град Левски, едноименния тим надигра Партизан (Червен бряг) с 4:0. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

Левски 2007 срази Партизан
Левски 2007 срази Партизан

Левскарите са категорични, че освен на футболните си умения, добрият резултат се дължи и на късметлийски екип.

„Откакто ни го подари г-н Цветомир Найденов, собственикът на Efbet, сме записали две победи и едно равенство. Благодарим на г-н Найденов за жеста. Вярваме, че отборът ни има потенциал да подържа това ниво“, коментират от Левски 2007.

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