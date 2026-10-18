Звездите, които блестят ярко от началото на сезона в Евролигата

Сезон 2026/27 на Евролигата обещава да предложи зрелищен баскетбол, оспорвани битки и индивидуални изпълнения от най-висока класа. Още в началото на кампанията няколко имена привлякоха вниманието с представянето си, демонстрирайки качествата, които могат да ги превърнат в ключови фигури за своите отбори.

От експлозивни реализатори до универсални лидери и доминиращи играчи под коша — ето петима баскетболисти, които заслужават специално внимание през сезона.

1. Илайджа Брайънт — Апоел Тел Авив

Илайджа Брайънт отново показа, защо беше една от водещите фигури в Евролигата през дебютния сезон на Апоел Тел Авив. Неговата универсалност му позволява да влияе върху играта по различни начини — чрез отбелязване на точки, борба под коша, създаване на положения за съотборниците и активност в защита. От началото на сезона американският гард се отличава с 15,6 точки, 7,0 борби и 3,8 асистенции средно на мач, а заедно с това оглавява лигата по коефициент за полезно действие с рейтинг от 24.

Силните му изяви в началото, включително отличията за MVP на втори и трети кръг, подчертават амбициите на израелския клуб. Брайънт притежава необходимия опит и хладнокръвие, за да бъде решаващ фактор в оспорваните срещи.

2. Надир Ифи — Париж

Надир Ифи е сред най-атрактивните офанзивни играчи в Евролигата, а способността му да създава точки от почти всяка ситуация го превръща в сериозно предизвикателство за противниковите защити. Съчетанието от експлозивност, бърза стрелба и увереност с топката му позволява да променя хода на мачовете дори в най-трудните моменти.

За Париж Ифи е основния реализатор, като французинът води лигата по точки с 20.2 средно на мач. Ако запази постоянството си и продължи да развива играта си, той има потенциала да се утвърди сред най-опасните реализатори в турнира.

3. Жан Монтеро — Олимпиакос

Жан Монтеро впечатлява със своята креативност в нападение и способността си да намира решения под напрежение. Той може както да създава положения за съотборниците си, така и сам да поема отговорността в ключови моменти, когато отборът има нужда от импулс.

Сред най-запомнящите се моменти в представянето му са 26-те точки, които отбеляза при обрата срещу бившия си клуб Валенсия, след изоставане от 28 точки. Подобни изпълнения показват колко важни могат да бъдат увереността и индивидуалната класа в решаващите минути.

Със своята динамика и непредвидимост Монтеро има потенциала да се превърне в съществен фактор в борбата на Олимпиакос да защити титлата си в Евролигата.

4. Саша Везенков — Олимпиакос

Саша Везенков продължава да бъде еталон за ефективност в нападение. Българският национал се отличава с прецизната си стрелба, интелигентните движения без топка и изключителното си усещане за свободните пространства. Той умее да намира най-добрите позиции за стрелба, без да задържа топката излишно, и да наказва всяка грешка в противниковата защита. Макар и без прекалено гръмки изяви за първите 6 кръга, българската суперзвезда е на второ място по коефициент за полезно действие с 23.3 и на второ място по точки с точно 18 на двубой.

Това, което прави Везенков толкова ценен, е способността му да влияе върху резултата с привидна лекота. Навременните му включвания, постоянната заплаха от периметъра и ефективността му в близост до коша създават сериозни проблеми за съперниците.

За Олимпиакос Везенков е много повече от водещ реализатор — той е един от основните стълбове на отбора и играч, около когото може да бъде изградена успешна кампания. Ако поддържа обичайното си високо ниво, българинът отново ще бъде сред най-големите претенденти за индивидуални отличия и водеща роля в битката за трофея.

5. Матиа Лесор — Панатинайкос

Матиа Лесор е сред центровете, които могат да променят облика на един отбор благодарение на физическото си присъствие и постоянството си под коша. Силата му в борбата и умението да завършва близо до ринга, заедно с енергията, която влага във всяко притежание, го превърнаха в ключова фигура за силното начало на сезона за Панатинайкос, в първите кръгове високият център реализира по 11,4 точки, 7,4 борби, 2,0 асистенции и 1,2 чадъра средно на мач.

Ако остане здрав и запази високото си ниво, французинът може да бъде един от решаващите фактори в амбициите на Панатинайкос да се бори за титлата в Евролигата.

ГОШО МЕТОДИЕВ

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