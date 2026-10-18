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Борислава Иванова получи най-висока оценка в квалификациите на турнира по спортна аеробика "Пловдив къп"

  • 18 окт 2026 | 02:31
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Борислава Иванова получи най-висока оценка в квалификациите на турнира по спортна аеробика "Пловдив къп"

Борислава Иванова получи най-висока оценка в квалификациите при жените на 17-о издание на международния турнир по спортна аеробика "Пловдив къп" 2026. Националката беше оценена с 19.350 точки. 

Иванова и Христо Манолов са трети при смесените двойки преди утрешните финали с 19.300 точки.

При мъжете Александър Мишинков е четвърти в пресявките с 19.300 точки.

При юношите и девойките България има финалисти във всички категории.

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Тази година организаторите връчват две специални награди - „Димитрина Кандева“ и „Проф. Мария Минева“ в памет на двете дами с най-голям принос за развитието на този спорт у нас.

В надпреварата участват над 500 състезатели от 12 държави (България, Русия, Румъния, Великобритания, Унгария, Белгия, Словакия, Турция, Украйна, Португалия, Литва и Беларус).

Организатор е спортен клуб Аеробика-АМД с подкрепата на Община Пловдив и Съюз по аеробика България. Състезанието е включено в официалния календар на Международната гимнастика (FIG).

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