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Кевин Гарнет предрича скорошна раздяла между Никс и Таунс

  • 17 окт 2026 | 13:23
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Кевин Гарнет предрича скорошна раздяла между Никс и Таунс

Легендата и член на Залата на славата на НБА Кевин Гарнет смята, че престоят на Карл-Антъни Таунс в Ню Йорк Никс върви към своя край. Според бившата звезда клубът е готов да се раздели с центъра чрез размяна заради възникналия застой в преговорите за нов договор.

Гарнет е убеден, че ръководството на нюйоркчани няма намерение да прави компромиси относно финансовите параметри:

"Искрено вярвам, че Таунс може да бъде обменен от Никс. На масата има оферта от 200 милиона долара и няма да предложат нищо над тази сума. Без допълнителни надбавки, без нищо – позицията им е напълно категорична. В мига, в който започнеш да играеш слабо, веднага ще заявят: "О, не, пазарната ти цена вече спадна". Мисля, че ще го трейднат", коментира Гарнет.

Според появилата се информация от Никс са предложили на центъра контракт за около 200 милиона долара, докато лагерът на Таунс държи на максимално възможното споразумение, възлизащо на 276 милиона долара.

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Снимки: Gettyimages

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