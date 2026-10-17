Манчестър Сити иска да продължи безгрешния си ход в Премиър лийг

Двубоят от 7-ия кръг на Премиър лийг между Манчестър Сити и Ипсуич ще се играе в събота, 17 октомври 2026 г., от 17:00 часа на стадион "Етихад" в Манчестър. Главен съдия на срещата е Фараи Халам.

Манчестър Сити показва пълен доминант в английската Премиър лийг от началото на сезона 2026/2027. Спечелили всичките си 6 мача до момента, "гражданите" оглавяват класирането с пълен актив от 18 точки и впечатляваща голова разлика 16:5. В миналия кръг от първенството момчетата на Енцо Мареска постигнаха категорична победа с 3:0 като гост на Ливърпул.

Въпреки това, през седмицата Сити претърпя първо поражение за сезона, губейки у дома с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига, което прекъсна серията им от 8 поредни победи във всички турнири. Сега тимът е амбициран да се върна на победния път пред своите фенове.

Отборът на Ипсуич, воден от Гари О'Нийл, заема 10-о място в подреждането с актив от 9 точки след 6 изиграни кръга (3 победи и 3 загуби, при голова разлика 9:12). "Трактористите" влизат в двубоя след драматичен домакински успех с 2:1 над Фулъм през миналия уикенд, благодарение на късни голове на Абдул Уатара и Дара О'Шей.

Историята от последните срещи между двата тима е изцяло в полза на "небесносините". През миналия сезон 2024/2025 Манчестър Сити постигна две разгромни победи срещу Ипсуич – 4:1 у дома на "Етихад" на 24 август 2024 г. и смазващо 6:0 като гост на 19 януари 2025 г.

Фонът около Манчестър Сити продължава да бъде съпътстван от правните казуси относно повдигнатите 115 обвинения за финансови нарушения на правилата на Премиър лийг. Докато клубът обжалва и очаква финални санкции, на терена Енцо Мареска се опитва да запази пълна концентрация сред играчите.

Любопитен детайл е и головата форма на Ерлинг Холанд, който вече има 10 попадения в 9 мача във всички турнири през този сезон и вкара общо 4 гола срещу Ипсуич в двата двубоя през изминалата кампания.

При домакините няма сериозни проблеми с контузени състезатели. Голямата новина е завръщането на Фил Фоудън, който изтърпя наказание от три мача в местните турнири след червения картон срещу Манчестър Юнайтед. Мениджърът Енцо Мареска може да даде почивка или да обнови състава с играчи като Матеус Нунеш, Раян Айт-Нури или Аюб Буади.

Гостите от Ипсуич също нямат нови здравословни проблеми и разполагат с пълен състав. Крилото Абдул Фатаву отново е на разположение на Гари О'Нийл, след като изтърпя наказанието си, и се очаква да започне като титуляр.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages