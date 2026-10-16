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Луканов: Яд ме е за втория гол

  • 16 окт 2026 | 21:12
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Луканов: Яд ме е за втория гол

Наставникът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов бе разочарован от поражението с 0:2 от Локомотив Пловдив в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

"Не беше лесен двубоят, динамиката е друга на тези тимове, по друг начин им се провеждат мачовете и в друг ритъм. Стояхме добре, имахме нашите положения. Техните футболисти се справяха добре с възможностите ни. Допуснахме нелеп гол с рикошет. Най-много ме е яд за второто попадение, не бяхме подредени добре. Това ме ядосва най-вече. Дадохме минути на всички, нямаме проблеми с контузии. Планът проработи, но резултатът не е в наша полза. Яд ме е за втория гол, не бяхме добре подредени. Поздравявам отбора на Локомотив и им поздравявам успех, дано си разрешат проблемите, които имат", заяви той.

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"Имаме трима солидни централни защитници, добри халф бекове, както и халфове. И в следващите мачове можем да ползваме този начин на игра. Те имаха възможности, ние имахме, но дадени епизоди решават мачовете. Нямаха много удари към нашата врата. Стояхме добре, но в тези два момента, в които трябваше да реагира по-добре, ни вкараха голове. Можеше по-динамично и пъргаво да се справим в някои моменти от нашите нападения. Това са разликите".

"Следващият мач ще е срещу динамичен отбор в първенството, но и ние имаме добра динамика и сплав. Всеки треньор отива за победа и ние ще го направим. Ще видим как ще протече мачът. Няма да е лесно, ще ни трябва много енергия", завърши Емануел Луканов.

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