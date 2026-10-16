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Атанас Апостолов: Отлична възможност за нашите играчи

  • 16 окт 2026 | 09:40
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Атанас Апостолов: Отлична възможност за нашите играчи

Утре, Розова долина (Казанлък) ще играе с втория отбор на Ботев в Пловдив. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Мачовете срещу дублиращите отбори са винаги трудни. Моят прочит обаче е положителен. Отборът ни е млад. Отлична възможност за нашите играчи да покажат, че са по-добри от връстниците си и да съсредоточат вниманието на клубовете от професионалния футбол върху себе си. Очаквам да видим футбол. Ще се надиграваме. Дано да е с успешен край“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

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