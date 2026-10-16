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Червен картон улесни Твенте срещу Тюн

  • 16 окт 2026 | 01:54
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Червен картон улесни Твенте срещу Тюн

Твенте взе минимална победа над гостуващия Тюн в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Отборът от Еншеде се наложи с 1:0, макар че имаше огромно превъзходство през целия двубой и не допусна нито един точен удар във вратата си.

Доминацията на нидерландците дълго оставаше невъзнаградена. Преломният момент дойде в 60-ата минута, когато естонският национал Патрик Кристал получи директен червен картон и остави Тюн в намален състав.

Само пет минути по-късно Дауда Вайдман подаде на Рамиз Зеруки, който от границата на наказателното поле прати топката в мрежата и зарадва феновете на Твенте.

В следващия кръг нидерландският тим ще гостува на Линкълн Ред Импс, а на Тюн предстои домакинство срещу Хайдук (Сплит).

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Снимки: Imago

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