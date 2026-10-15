Саутгейт: Почти не гледам мачове, не виждам как бих се завърнал в клубния футбол

Бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт заяви, че не се вижда отново начело на клубен отбор, тъй като футболът вече не заема толкова важно място в живота му. 56-годишният специалист изведе Англия до финалите на две европейски първенства и до полуфиналите на Световното първенство през 2018 г., преди да се оттегли от поста си през юли 2024 г. Първоначално той беше заменен временно от Лий Карсли, а впоследствие Томас Тухел беше назначен за постоянен селекционер.

Единствената друга треньорска длъжност на Саутгейт на клубно ниво беше в Мидълзбро, където работи в продължение на три години между 2006 и 2009 г. Той води отбора в продължение на три сезона в Премиър лийг, но през сезон 2009/10 клубът изпадна във второто ниво на английския футбол, а Саутгейт беше уволнен два месеца след началото на кампанията в Чемпиъншип.

Саутгейт не е заемал треньорски пост, откакто напусна националния отбор на Англия. Той обаче разкри, че почти не е гледал футбол след оттеглянето си и че не изпитва желание да се завърне във Висшата лига.

Попитан в подкаста The Amol Rajan Connection, чийто нов епизод беше публикуван в четвъртък, дали би се върнал към треньорската професия в елита, Саутгейт отговори: „Трябва да кажа, че не виждам сценарий, при който бих го направил.“

Помолен да обясни по-подробно позицията си, Саутгейт разкри, че отношението му към футбола се е променило.

„Към края на периода ми начело на Англия спрях да изпитвам удоволствие от работата си, поне за известно време. Победите ти помагат да продължиш напред“, каза той.

„Към самия край дори победите вече ми носеха радост само за няколко минути. Затова почти не съм гледал футбол. Присъствах на финала на Шампионската лига през годината след напускането ми на Англия. Отидох и на финала за Купата на ФА през 2025 г., за да видя как моят отбор Кристъл Палас печели първия си трофей. Оттогава не съм стъпвал на футболен стадион. Така че желанието ми да бъда част от футбола се промени. Обожавам последните 18 месеца от живота си. В продължение на 37 години усещането ми за собствената ми идентичност зависеше от това дали съм спечелил, или загубил в събота. А всъщност много ми харесва да имам различни преживявания.“

След напускането на националния отбор Саутгейт работи като съветник в групата на техническите наблюдатели на УЕФА, която се занимава с развитието на треньорската професия във футбола. Третата му книга – „Скъпа Англия: Уроци по лидерство“ (Dear England: Lessons in Leadership) – излезе миналата година. Освен това той подготви документален филм за “Би Би Си”, посветен на предизвикателствата пред младите мъже във Великобритания.

Саутгейт беше назначен временно за селекционер на Англия през септември 2016 г. след оставката на Сам Алърдайс. Преди това той беше начело на младежкия национален отбор на Англия до 21 години.

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Снимки: AI