Английски клуб с революционен план: ще го кара без мениджър, пък каквото стане

Клуб от пета дивизия в английския футбол изпробва варианта да продължи напред без мениджър. Става дума за Форест Грийн, който е част от Нешънъл лийг. Собственикът на клуба Дейл Винс заяви, че тимът му ще продължи да работи без мениджър или старши треньор и ще види какво ще се случи.

За последно наставник там беше популярният бивш национал на Уелс Роби Савидж, но на 2 октомври той напусна, за да поеме същата роля в Питърбъро. След като на 29 септември получи разрешение да преговаря с клуба от Лига 1, Савидж остави Форест Грийн в ръцете на трима треньори: Джош Боуен, Ян Клуковски и Джонатан Гулд.

Клубът е известен с това, че преди време жена беше начело на мъжкия тим.

Въпреки напускането на Савидж собственикът заяви, че в клуба „няма свободна позиция за мениджър“, като добави, че иска да види как ще се справи отборът без „мениджър с голямо его“. Това е отклонение от традиционния модел на управление в професионалния футбол.

„В момента сме в ситуация, в която не бързаме за никъде“, заяви пред BBC Radio Gloucestershire Винс, който е собственик и председател на Форест Грийн от 16 години. „Всъщност не водим никакви разговори. Не сме обсъждали позицията с никого. Харесва ни положението, в което се намираме, и ще видим как ще се развият нещата – може би в рамките на няколко мача, може би в продължение на месец.

„Треньорският щаб и без това вършеше основната работа. Хората в него познават отбора отвътре и отвън. Смятам, че тримата вземат много балансирани и рационални решения. Не разговаряме с никого. Уверявам ви, че не сме провели нито един разговор. Всички спекулации в медиите са просто спекулации. Няма нито един кандидат, нито един човек, свързван с позицията. В момента няма вакантно място.“

Форест Грийн е известен в Англия с акцента си върху устойчивото развитие и твърди, че е единственият вегански футболен клуб в света. Преди две години отборът напусна Футболната лига след две поредни изпадания – през сезоните 2022/23 и 2023/24. През следващия сезон клубът загуби в плейофите на Националната лига, а през миналата кампания завърши на седмо място в единствения сезон на Савидж начело.

След домакинската загуба с 2:4 от Хартлипул в събота Форест Грийн вече няма победа в пет поредни мача, два от които бяха изиграни след оттеглянето на Савидж от треньорската работа.

Винс заяви, че в клуба са „развълнувани“ от новия подход към организацията на треньорската работа. Той добави, че вече са обсъдили и практически въпроси, като например как тримата – Боуен, Клуковски и Гулд – ще се редуват при изпълнението на медийните си задължения преди и след мачовете.

„Не усещам необходимост да бързаме“, каза Винс. „Ако погледнете как играхме миналия вторник при равенството 1:1 с Уийлдстоун, ще видите, че се представихме много добре и можехме да измъкнем победата. Няма никаква драма. Мисля, че ще се справим и без мениджър, дори без Роби. Това, което забелязвам във футбола, е, че отборите се ръководят от мениджъри с голямо его, а не съм сигурен, че те винаги вземат най-добрите решения. Ще опитаме нещо различно, за да видим дали можем да постигнем по-балансиран подход при вземането на решения. За известно време ще работим без мениджър с голямо его и ще видим какво ще се случи.

„Разполагаме с група треньори, които заедно имат огромен опит – във Висшата лига и Чемпиъншип. Смятаме, че общо погледнато, имат всичко необходимо. Освен това познават отлично както футболистите, така и самия клуб. „Мисля, че няма да ни липсва мениджърът, но нека видим. Концентрирани сме единствено върху това да бъдем възможно най-добри. Тази промяна ни беше наложена от обстоятелствата, но се опитваме да извлечем нещо положително от нея.“

Форест Грийн се завръща на терена в събота с двубой срещу Чешъм от четвъртия предварителен кръг на ФА Къп.

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