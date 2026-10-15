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Томаш се приближава до Септември (Сф)

  • 15 окт 2026 | 09:35
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Септември (София) остана без старши треньор. Португалецът Симао Фрейташ за втори път е изразил желание да си тръгне, като този път ръководството на клуба е приело и така двата страни се разделят. Фрейташ напуска след домакинската загуба с 2:3 от Дунав (Русе), дошла след обрат от 2:0.

Предишния път, когато португалецът хвърли оставка, отборът му пак падна с 2:3, но от Ботев Враца (на 4 септември). Тогава двете страни се разбраха и той продължи да води столичани, до вчера.

Тим от efbet Лига остана без треньор
Тим от efbet Лига остана без треньор

Септември пък иска да ангажира за нов наставник Александър Томаш, като двете страни вече са провели разговори, твърди "Тема Спорт". Босът на клуба Румен Чандъров е в близки отношения със специалиста, който продължава да е без работа след напускането на ЦСКА през лятото на миналата година.

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Двамата често обсъждали напоследък ситуацията при септемврийци, а развитие се очаква да има в следващите дни. В събота на столичани предстои гостуване на Локомотив (Горна Оряховица) в 1/16-финалите за Купата.

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