Томаш се приближава до Септември (Сф)

Септември (София) остана без старши треньор. Португалецът Симао Фрейташ за втори път е изразил желание да си тръгне, като този път ръководството на клуба е приело и така двата страни се разделят. Фрейташ напуска след домакинската загуба с 2:3 от Дунав (Русе), дошла след обрат от 2:0.

Предишния път, когато португалецът хвърли оставка, отборът му пак падна с 2:3, но от Ботев Враца (на 4 септември). Тогава двете страни се разбраха и той продължи да води столичани, до вчера.

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Септември пък иска да ангажира за нов наставник Александър Томаш, като двете страни вече са провели разговори, твърди "Тема Спорт". Босът на клуба Румен Чандъров е в близки отношения със специалиста, който продължава да е без работа след напускането на ЦСКА през лятото на миналата година.

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Двамата често обсъждали напоследък ситуацията при септемврийци, а развитие се очаква да има в следващите дни. В събота на столичани предстои гостуване на Локомотив (Горна Оряховица) в 1/16-финалите за Купата.

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