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Ковач: Напълно заслужено загубихме

  • 15 окт 2026 | 01:56
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Ковач: Напълно заслужено загубихме

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач разкритикува отбора си след загубата с 0:1 от Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Той не е доволен от представянето на играчите си, особено през първото полувреме. Според него загубата е напълно заслужена.

„Няма от какво да се оплакваме, абсолютно заслужено загубихме мача. Истината е, че ние изобщо не бяхме в двубоя чак до момента, в който допуснахме гола. През първото полувреме ни липсваха каквато и да е страст и интензивност. Не показахме футбола, който е необходим, за да спечелиш на този стадион. Днес Бодьо вложи много повече страст в играта си и се справи далеч по-добре от нас", заяви Ковач.

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„Едва след четирите смени, които направихме около 60-ата минута, започнахме да намираме ритъма си, да контролираме играта и да създаваме положения. Но до този момент домакините бяха категорично по-добрият отбор на терена. Събудихме се, когато вече беше твърде късно“, допълни хърватинът.

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Снимки: Gettyimages

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