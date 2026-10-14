Илайджа Брайънт: Бешикташ е добър отбор, ще се насладим на тази победа

Един от най-важните играчи на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт коментира победата на тима със 100:82 над Бешикташ в мач от петия кръг на Евролигата, игран в "Арена София".

- Първо, поздравления още веднъж. Как видя мача, защото през второто полувреме изглеждахте доста по-добре, изглеждаше, че Апоел превключи на друга скорост?

- Да, Бешикташ е добър отбор, ограничихме стрелбата им от тройката, опитахме се да премахнем това тяхно оръжие и да се възползваме максимално от фауловете. Благодарни сме за тази победа, ще ѝ се насладим и сега ще починем малко.

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- 55% в стрелбата за две точки, почти 55% за три, почти 90% от линията за наказателни удари - какво ти говори това за отбора и как върви всичко при вас в момента?

- Това е един мач, все още имаме място за подобрение. Знам, че имах някои търновъри, които трябва да погледна и да изчистя, но в края на краищата, ще анализираме информацията, добра или лоша, ще изгледаме записи и продължаваме напред.

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- Един последен въпрос от мен. Говорейки за търновъри, Бешикташ отбеляза 21 точки от ваши грешки, докато вие - 8 от техните грешки. Как успяхте да спечелите мач като този, в който противникът ви извлича най-доброто от вашите търновъри?

- Разбира се, трябва да внимаваме повече да не губим притежанието на топката, трябва да си вярваме взаимно и да се опитваме да подадем топката на точните хора, които имат отворени стрелби, така че да се опитат да ги реализират.

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