Кумас изравни постижение на Джерард в Шампионската лига

Младият нападател на Ливърпул Люис Кумас повтори историческо постижение на клубната легенда Стивън Джерард в Шампионската лига. Това се случи по време на двубоя на мърсисайдци срещу австрийския ЛАСК, завършил с категорична победа за английския тим с 6:3 като гост в среща от основната фаза на турнира. На възраст от 21 години Кумас успя да се разпише и да направи асистенция в рамките на един мач. Единственият друг футболист на Ливърпул на 21 или по-малка възраст, който е постигал това в Шампионската лига, е Стивън Джерард през октомври 2001 г. в двубой срещу Динамо (Киев).

21 - Lewis Koumas is the second player aged 21 or younger to both score and assist a goal in a UEFA Champions League match for Liverpool, after Steven Gerrard against Dynamo Kyiv in October 2001 (also 21). Emulating. https://t.co/vmfSEaotQ9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

Постижението на уелския национал бе допълнено от изключително силно офанзивно представяне на неговия тим. Ливърпул записа общо 19 удара към противниковата врата само през първото полувреме на срещата. Това е най-високият брой изстрели, отправяни от гостуващ отбор в първата част на мач от Шампионската лига, откакто се води официална статистика от сезон 2003/04 насам. Общо за мача пък ударите бяха 25.

19 - Liverpool have recorded the most shots by an away team on record in the first half of a UEFA Champions League away match (since 2003-04). Volume. https://t.co/AFlsqZlKFh — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

Допълнителен акцент в двубоя бе изборът на състав от мениджъра Андони Ираола. Стартовата единадесеторка на „червените“ срещу ЛАСК беше със средна възраст от 24 години и 186 дни. Това се нарежда като третият най-млад състав в историята на Ливърпул за мач от Шампионската лига. По-млади единадесеторки клубът е извеждал единствено през септември 2001 г. срещу Борусия (Дортмунд) (24 години и 136 дни) и през декември 2020 г. срещу Мидтиланд (24 години и 26 дни).

24 - Liverpool's starting XI against LASK has an average age of 24 years and 186 days, their third-youngest ever for a UEFA Champions League game, older only than September 2001 v Borussia Dortmund (24y 136d) and December 2020 v Midtjylland (24y 26d). Knocks. https://t.co/4JeW73N87k — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

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Снимки: Gettyimages