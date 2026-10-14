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  2. Ботев (Враца)

Симов: Доста хубава инициатива на БФС, от финансова гледна точка ще е много добре

  • 14 окт 2026 | 21:21
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Симов: Доста хубава инициатива на БФС, от финансова гледна точка ще е много добре

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов остана разочарован след поражението с 0:2 от Ботев (Пловдив) в първия мач от новия турнир Купа на елита.

“Доста слаб мач направихме, особено през първото полувреме. Имаше малко умора, защото съставът от предходния мач бе същия, но това не е оправдание. Ботев бе по-свеж и това максимално ни затрудни. Вместо изпуснатата дузпа да ни даде кураж, допуснахме гол.

И миналата година имаше мачове, в които не бележехме и не побеждавахме.

Доста хубава инициатива от футболния съюз, мога да ги поздравя. Ще има хубави мачове. Не се представихме много добре, но дано не сме разочаровали зрителите. От финансова гледна точка ще е много добре. Дано да идват повече привърженици.

Купата на България е престижен турнир. Целим се колкото е възможно по-напред. Със сигурност ще има някакви ротации, защото е трудно едни и същи футболисти да изкарат в поредица от мачове", каза Тодор Симов.

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