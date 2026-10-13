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БФС спря правата на вратаря-побойник за две години

  • 13 окт 2026 | 17:20
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15-годишният вратар от школата на Локомотив (Горна Оряховица) Александър Стоянов е със спрени състезателни права за две години, реши Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз.

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"По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл. 26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов – състезател  на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица  със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година", се казва в комюнике на БФС. Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в седемдневен срок.

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