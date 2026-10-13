Тревоги в ФК Димитровград

Сериозни кадрови проблеми налегнаха едноименният тим на Димитровград. След 0:2 в Пловдив от местния Спартак, стана ясно, че още четирима играчи излязоха от строя. Още в хода на въпросния двубой от Югоизточната Трета лига, терена принудително напуснаха Филип Сантов, Момчил Кирков, Васил Сантов и Димитър Джемперлиев. Братя Сантови са сред най-опитните и ключови играчи в тима. И ако травмата на Филип не изглежда толкова тежка, то ситуацията с Васил е доста притеснителна и предстои да се установи колко време ще отсъства. Пак заради травми, Мартин Стефанов, Димитър Алексиев, Валентин Сливов не взеха участие в мача Пловдив.

Снимка: dimitrovgrad1947.com

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