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БФС иска да вземе стадион "Септември"

  • 12 окт 2026 | 12:39
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Българският футболен съюз иска да придобие стадион "Септември" в столичния квартал "Красна поляна". Това обяви президентът на централата Георги Иванов. Идеята е на мястото на съоръжението да се изгради тренировъчна база с терени. Бившият голмайстор подчерта на днешния си брифинг, че основният проблем пред родния футбол е изграждането на добри играчи.

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"Искаме да придобием стадион "Септември" в София, за да изградим център с четири игрища за развитие на детско-юношеските академии. Андрей Петров може да ви каже колко са отборите до 14 години. На територията на София има 380 отбора до 14 години. Вие си направете проучване като журналисти колко терена има за толкова отбори. На половин терен, половин футболист. Как смятате да се изградят футболисти?

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Клуб като Левски има едно изкуствено игрище, на което тренират 12 отбора. ЦСКА бяха като чергари досега. Лудогорец за 14 години нямат един юноша - сега с правилото, което вкарахме, играят един или двама човека. Трябва да се обърне внимание на детско-юношеския футбол", заяви президентът на БФС.

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