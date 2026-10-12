Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

Едноименният тим на Девня победи като гост Септември (Драгоево) с 2:0. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

Николай Кателиев, треньор на гостите, коментира пред клубния му сайт.

„Много съм доволен от всички момчета за сериозното отношение към мача. Благодаря им за отговорното поведение, защото за нас всеки мач е труден. Успехът ни е още по-значим, тъй като отборът от Драгоево до момента нямаше загуба у дома – разби Аксаково и Рилци, а в миналия си мач направи равен със силния Бенковски (Исперих). Така че съм изключително радостен, че ние стигнахме до трите точки и то като гост. Ние бяхме по-добрият отбор през целия мач и заслужено взехме трите точки. Освен двата гола, можехме да отбележим още, тъй като създадохме още няколко добри ситуации“.

Снимки: fcdevnya.com

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