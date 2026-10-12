Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Девня

Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 255
  • 0
Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

Едноименният тим на Девня победи като гост Септември (Драгоево) с 2:0. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

Николай Кателиев, треньор на гостите, коментира пред клубния му сайт.

„Много съм доволен от всички момчета за сериозното отношение към мача. Благодаря им за отговорното поведение, защото за нас всеки мач е труден. Успехът ни е още по-значим, тъй като отборът от Драгоево до момента нямаше загуба у дома – разби Аксаково и Рилци, а в миналия си мач направи равен със силния Бенковски (Исперих). Така че съм изключително радостен, че ние стигнахме до трите точки и то като гост. Ние бяхме по-добрият отбор през целия мач и заслужено взехме трите точки. Освен двата гола, можехме да отбележим още, тъй като създадохме още няколко добри ситуации“.

Снимки: fcdevnya.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Изпълком в Бояна днес

Изпълком в Бояна днес

  • 12 окт 2026 | 09:57
  • 1258
  • 4
Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

  • 12 окт 2026 | 09:53
  • 228
  • 0
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 4704
  • 14
Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

  • 12 окт 2026 | 09:33
  • 306
  • 0
Невен Венков: Заслужена победа

Невен Венков: Заслужена победа

  • 12 окт 2026 | 09:21
  • 371
  • 0
Геша: Не правим трагедия

Геша: Не правим трагедия

  • 12 окт 2026 | 09:10
  • 485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 4704
  • 14
Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 12 окт 2026 | 09:57
  • 687
  • 0
L'Équipe анализира мача в Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

L'Équipe анализира мача в Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

  • 12 окт 2026 | 06:39
  • 6243
  • 0
Изпълком в Бояна днес

Изпълком в Бояна днес

  • 12 окт 2026 | 09:57
  • 1258
  • 4
Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 07:17
  • 4742
  • 6
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 14491
  • 14