Лъчо Танев към Стилиян Петров: Стреми се към властта, да се хване да работи сериозно

Футболният мениджър Лъчезар Танев отговори остро на критиките на Стилиян Петров, отправени чрез публикация в социалните мрежи. В телефонно включване в предаването "Арена спорт“ по БНТ Танев отхвърли обвиненията, че защитава ръководството на Българския футболен съюз, и на свой ред заяви, че позицията на бившия национален капитан е продиктувана от стремеж към властта.

Повод за напрежението стана интервю на Танев, в което той коментира състоянието на българския футбол и даде положителна оценка на определени инициативи на БФС.

Думите му предизвикаха остра реакция от страна на Стилиян Петров, който публикува критична позиция във Facebook.

"Футболът ни страда от плевели. От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте“, написа рекордьорът по мачове за националния отбор.

Петров постави въпроса защо критиките към проблемите в българския футбол идват едва сега от хора, които според него дълги години са били част от същата система.

"Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: Защо всичко това се казва чак сега?“, гласи част от позицията му.

Бившият капитан отправи и обвинение, че защитниците на статуквото застават зад БФС, докато негативните реакции се насочват към футболистите на националния отбор.

Лъчезар Танев поиска право на отговор и категорично отрече да е участвал в предварително подготвено интервю или да е защитавал нечии интереси.

"Давал съм доста интервюта в националната телевизия. Някога искал ли съм въпросите да ми бъдат зададени предварително, за да мога да се подготвя? Никога не се е случвало. Нищо нагласено няма в моето интервю. Вие ме потърсихте и аз дадох моето мнение за българския футбол и състоянието му такова, каквото го виждам“, заяви мениджърът.

Според него причината за атаката на Петров е положителната оценка, която е дал за някои действия на настоящото ръководство на футболната централа.

"Защо Стилиян Петров ме атакува и дава такива определения? Елементарно е. Защото съм казал няколко добри думи за няколко добри инициативи на Българския футболен съюз. Той се стреми към властта и заради това не приема абсолютно нищо по-различно от негативното отношение към сегашното ръководство“, коментира Танев.

Футболният агент подчерта, че никога не е бил зависим от БФС и винаги е изразявал свободно мнението си, независимо кой управлява българския футбол.

"Никога не съм обслужвал никого. Никога никой не ми е казвал какво трябва да говоря и какво трябва да правя. Извоювал съм си това право през годините. Говоря принципно, без значение кой е бил президент и кой е в момента. Критикувам градивно, когато преценя, и аплодирам, когато има добри намерения и действия“, обясни той.

Танев отхвърли и внушението, че има лични амбиции за ръководен пост във футболната централа.

"Не търся власт, за разлика от него. Ако търсех, можех да се кандидатирам за президент и с голяма вероятност да спечеля. Не съм бил зависим от Футболния съюз, нито те от мен. Опитвам се да помагам на нашия футбол“, категоричен беше мениджърът.

В отговор на определението „плевел“ Танев припомни собствената си футболна кариера и дългогодишната си работа като агент.

"Бях определен като плевел за българския футбол. Сега ще ви кажа какво е направил този плевел. Аз също съм играл футбол, и то нелошо. Дълги години в един от двата най-популярни отбора на България. Бил съм и в националния отбор. За мен и моето поколение беше чест и гордост да защитаваме тези фланелки“, заяви той.

Танев изтъкна, че работи като футболен агент от 1995 година и е съдействал за преминаването на десетки български футболисти в чуждестранни клубове.

"От 30 години се занимавам с този бизнес. Ако нямаш знания, контакти и репутация, е невъзможно толкова дълго да бъдеш на пазара. Десетки играчи благодарение на моята работа и на моите сътрудници са излезли в чуждестранни клубове и са продължили развитието си“, посочи той.

Мениджърът допълни, че реализираните трансфери са донесли значителни финансови постъпления на българските клубове.

"Нека не забравяме, че за това са получени десетки милиони левове трансферни суми от българските клубове. Имаше период, в който наистина имахме качествени футболисти. Това е тяхна заслуга“, подчерта Танев.

В заключение той определи нападките срещу себе си като неоснователни и отправи директно послание към Стилиян Петров.

"Да вземе да се хване Стилиян да работи сериозно. Има капацитет, може да го прави. Да остави хората да казват това, което мислят“, завърши Лъчезар Танев.

Така задочният спор между двамата се превърна в поредния публичен сблъсък около управлението и бъдещето на българския футбол, като в основата му остават въпросите за отговорността за натрупаните проблеми и оценката за работата на настоящото ръководство на БФС.

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