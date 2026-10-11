Фрейташ: Не е честно

Наставникът на Септември Симао Фрейташ бе много разочарован от загубата с 2:3 от Дунав след изпуснатата преднина от два гола и две пропуснати дузпи. Специалистът смята, че резултатът не е справедлив.

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

“Можеше да спечелим с 3-4 гола през първата част, изпуснахме две дузпи. Не е честно. Започна да вали много през втората част, но това не е нашият проблем. Можехме да затворим мача на няколко пъти. Дузпите са лотария, дори най-добрите на света пропускат”, каза Фрейташ.

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