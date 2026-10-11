Хорхе Мартин: Постигнах максимума днес, Марко и Раул бяха по-бързи от мен

Хорхе Мартин завърши трети в надпреварата за Гран При на Индонезия, с което си върна първото място в генералното класиране в MotoGP преди финалните пет кръга за сезон 2026.

🚨 NEW CHAMPIONSHIP LEADER ALERT 🚨 @88jorgemartin is BACK to the lead with his P3 finish 🦾 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/oQYD2HagtQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

След финала пилотът на Априлия призна, че е постигнал своя максимум на „Мандалика“, тъй като в хода на целия уикенд е изоставал от съотборника си Марко Бедзеки и Раул Фернандес, които завършиха пред него. Мартин също така каза, че битката за титлата между него и Марк Маркес ще бъде много трудна, а той ще даде всичко от себе си в нея.

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP

„Постигнах максимума днес. Марко и Раул бяха по-силни от мен през целия уикенд, аз постоянно се опитвах да ги настигна, но всеки път те правеха още една крачка напред. Дадох най-доброто от себе си.



„На старта загубих няколко позиции, но се опитах да запазя спокойствие и стъпка по стъпка изпреварих пилотите пред мен. Държах моето си темпо, бях спокоен, в последните няколко обиколки страдах с гумите и физическото ми състояние, но успях да завърша на подиума, така че съм много доволен, трети подиум поред. Все още сме в битката, все още сме начело. Ще бъде труден шампионат, но аз ще дам всичко от себе си“, заяви Мартинатора.

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Снимки: Gettyimages