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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

  • 11 окт 2026 | 10:58
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Индонезия, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:

  1. Хорхе Мартин – 355 точки

  2. Марк Маркес – 353

  3. Марко Бедзеки – 309

  4. Ай Огура – 259

  5. Педро Акоста – 258

  6. Фабио Ди Джанантонио – 245

  7. Раул Фернандес – 236

  8. Алекс Маркес – 172

  9. Франческо Баная – 166

  10. Фермин Алдегер – 125

  11. Енеа Бастианини – 122

  12. Лука Марини – 108

  13. Брад Биндър – 104

  14. Фабио Куартараро – 74

  15. Диого Морейра – 74

  16. Франко Морбидели – 59

  17. Йоан Зарко – 51

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 25

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 12

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Йонас Фолгер – 0

  30. Лоренцо Савадори – 0

  31. Микеле Пиро – 0

  32. Алейш Еспаргаро – 0

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP
Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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