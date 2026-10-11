Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Индонезия, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:
Хорхе Мартин – 355 точки
Марк Маркес – 353
Марко Бедзеки – 309
Ай Огура – 259
Педро Акоста – 258
Фабио Ди Джанантонио – 245
Раул Фернандес – 236
Алекс Маркес – 172
Франческо Баная – 166
Фермин Алдегер – 125
Енеа Бастианини – 122
Лука Марини – 108
Брад Биндър – 104
Фабио Куартараро – 74
Диого Морейра – 74
Франко Морбидели – 59
Йоан Зарко – 51
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 12
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg