Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Индонезия, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:

Хорхе Мартин – 355 точки Марк Маркес – 353 Марко Бедзеки – 309 Ай Огура – 259 Педро Акоста – 258 Фабио Ди Джанантонио – 245 Раул Фернандес – 236 Алекс Маркес – 172 Франческо Баная – 166 Фермин Алдегер – 125 Енеа Бастианини – 122 Лука Марини – 108 Брад Биндър – 104 Фабио Куартараро – 74 Диого Морейра – 74 Франко Морбидели – 59 Йоан Зарко – 51 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 25 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 12 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg