Бислимов: Мачът си беше наш, но направихме много пропуски

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели разочарованието си от пропуските на тима лишили го от успех в гостуването на Пирин (Благоевград). Срещата завърши наравно 1:1.

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"Имахме толкова много положения, но не успяхме да ги вкараме. Вместо да стане поне 2-3 на 0, ние допуснахме гол за 1:1. След това изпуснахме още шансове за гол. Мачът си беше наш, но трябваше да вкараме втори гол. За съжаление, май си мислим за Левски. Не подценявам съперника, но трябваше да го победим. Съжалявам, че не успяхме.“, каза Бислимов след срещата.

Това е пореден двубой, в който плевенчани създават повече ситуации от съперника, пропускат ги и не успяват да си тръгнат с трите точки. „Наивността пред гола е големият ни проблем. Освен това лесно ни вкарват. Трябва много да работим, защото допускаме едни и същи грешки. Време е вече да ги изчистим. Има много мачове, не правим трагедии, но беше хубаво да спечелим този мач“, добави опитният специалист.

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