Косич: Локомотив е голям отбор, надявам се да намерим решение

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след равенството 1:1 с Локомотив (София) в "Надежда". Наставникът на "смърфовете" изрази надежда, че клубът ще намери решение след оттеглянето на Христо Крушарски.

"И двата отбора показаха най-доброто, на което са способни. Резултатът е справедлив. Те взеха топката от нас. Не пресирахме достатъчно, а това говорихме преди мача. Не трябва да даваме достатъчно пространство на съперника. Интересен двубой за феновете, но видях много грешки. Не го очаквах. Очаквах да бъдем по-фокусирани. Не знаехме кой отбор ще отбележи втория гол. Очаквах да има повече дисциплина.

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Локомотив е голям отбор, имаме големи фенове. Съжалявам, че не успяхме да спечелим.

Нямам коментар за ситуацията в клуба към момента. Надявам се да намерим решение. За някои неща не съм бил разбран. Не работихме добре преди този двубой, затова съм и разочарован. Локо (София) е доста по-опитен отбор от нас. Очаквах да тичаме повече, да бъдем по-компактни. Искаме да оцелеем", каза Косич.

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Снимки: Startphoto