България WU19 вкара 10 гола на Армения в квалификациите за Европейското първенство

Националният отбор на България за девойки до 19 години постигна убедителна победа с 10:0 над Армения във втория си мач от квалификациите за Европейското първенство. Селекцията на Ангел Славов имаше категорично превъзходство още през първото полувреме, когато реализира пет безответни попадения.

Моника Балиова откри резултата в 10-ата минута, а две минути по-късно удвои преднината на България. К. Равначка се разписа в 14-ата и 31-вата минута, а Балиова оформи резултата преди почивката с третото си попадение в 36-ата минута.

Фалстарт за България WU19 в квалификациите за Европейското

След паузата българските националки продължиха да доминират. Равначка оформи своя хеттрик в 52-рата минута, а Александра Райкова покачи на 7:0 в 62-рата. Е. Дево реализира осмото попадение в 70-ата минута, Рая Бонева се разписа в 80-ата, а Равначка оформи крайното 10:0 в 82-рата минута.

В последния си мач от квалификационната група B2 България ще се изправи срещу Република Ирландия на 13 октомври от 13:00 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google