Фалстарт за България WU19 в квалификациите за Европейското

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:1 от Грузия в първия си мач от квалификациите за Европейското първенство. Двубоят се игра в Албена, като през първото полувреме двата състава не успяха да си отбележат гол.

Единственото попадение в срещата падна в 57-ата минута, когато А. Бучукури реализира и даде преднина на Грузия. Селекцията на Ангел Славов продължи да търси изравнителен гол, но до края на срещата резултатът остана непроменен и Грузия се поздрави с минимален успех.

Следващият мач на българския тим в квалификационната група B2 е на 10 октомври от 11:00 часа срещу Армения.

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