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Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре

  • 9 окт 2026 | 03:19
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Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре

Чаби Алонсо направи оценка на представянето на Челси от началото на сезона и призна, че лондончани трябва да подобрят играта си в защита.

„Имам усещането, че ситуацията ще се подобри, но в момента това не е достатъчно. Имаме позитивни моменти, но има и неща, които трябва да подобряваме, не само резултатите, но и самата игра, особено броя на допуснатите голове“, заяви Алонсо.

Испанският специалист подчерта, че проблемите на отбора не се ограничават само до действията на защитниците. По негово мнение, ефективността на атаките също пряко влияе върху това, доколко надеждно Челси действа без топка.

„Начинът, по който атакуваме, ни помага да се защитаваме. Всичко е свързано и много аспекти все още са в процес на развитие. Ние критично и аналитично оценяваме ситуацията и работим върху това да не допускаме толкова много голове. Определено можем да играем по-добре“, добави мениджърът.

В началото на сезона Челси все още не демонстрира необходимата стабилност в отбрана. Отборът е допускал поне по два гола във всеки от първите четири мача от Висшата лига, което се превърна в един от основните проблеми на лондончани.

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