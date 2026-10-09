Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре

Чаби Алонсо направи оценка на представянето на Челси от началото на сезона и призна, че лондончани трябва да подобрят играта си в защита.

„Имам усещането, че ситуацията ще се подобри, но в момента това не е достатъчно. Имаме позитивни моменти, но има и неща, които трябва да подобряваме, не само резултатите, но и самата игра, особено броя на допуснатите голове“, заяви Алонсо.

Испанският специалист подчерта, че проблемите на отбора не се ограничават само до действията на защитниците. По негово мнение, ефективността на атаките също пряко влияе върху това, доколко надеждно Челси действа без топка.

„Начинът, по който атакуваме, ни помага да се защитаваме. Всичко е свързано и много аспекти все още са в процес на развитие. Ние критично и аналитично оценяваме ситуацията и работим върху това да не допускаме толкова много голове. Определено можем да играем по-добре“, добави мениджърът.

В началото на сезона Челси все още не демонстрира необходимата стабилност в отбрана. Отборът е допускал поне по два гола във всеки от първите четири мача от Висшата лига, което се превърна в един от основните проблеми на лондончани.

‘I have the feeling it will get better but at the moment it’s 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡.’ 😤 Xabi Alonso is super critical of Chelsea’s poor defensive start to the season but insists he’ll turn it around. Watch the full interview on the Stan Sport YouTube 🎥 #StanSportAU #PremierLeague — Stan Sport Football (@StanSportFC) October 8, 2026

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