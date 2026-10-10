Везенков с награда и трогателен мач преди мача с Анадолу

Александър Везенков не допусна изненада и попадна под светлините на прожектора при първото домакинство на Олимпиакос през настоящия сезон в Евролигата. Българският национал направи много силна първа четвърт срещу Анадолу Ефес, по време на която имаше остър сблъсък и след това намали темпото, като това не му попречи да бъде един от най-стабилните на паркета, записвайки 9 точки и 3 борби.

The Best @OTEuroleague Ambassador for the 2025-26 Season, a great player but also great person! Congrats Sasha 👏 #WeAreAllOneTeam https://t.co/wClrT8PiBF — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Фокусът върху статистиките и индивидуалното му представяне обаче бе изместен от трогателен жест преди самия двубой срещу Ефес. Българският национал получи наградата за най-добър посланик на програмата One Team за сезон 2025/26 преди двубоя на Олимпиакос с Анадолу Ефес в „Сунел Арена“ в Атина. По време на самото награждаване пък той позира за снимка в средата на спортната зала с дете в затруднено здравословно състояние.

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Това не е първата подобна постъпка на един от най-класните европейски баскетболисти. От Олимпиакос подчертаха постоянството на българина в инициативите въпреки натоварения му състезателен календар.

„Специален посланик и още по-специална церемония“, написаха от пресслужбата на гръцкия гранд.

Самият Везенков обясни при обявяването на наградата, че най-голямата му радост идва от възможността отново да бъде част от програмата, подчертавайки, че срещите с децата и усмивките им му напомнят защо е обикнал баскетбола.

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