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Панатинайкос лети в Евролигата, а Янакопулос предрича исторически сезон

  • 9 окт 2026 | 13:50
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Панатинайкос лети в Евролигата, а Янакопулос предрича исторически сезон

Собственикът на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос сподели в социалните мрежи своето вълнение от последните успехи на клуба си.

„Зелените“ започнаха сезон 2026/2027 с четири поредни победи — постижение, което не бяха записвали от 19 години. За последно тимът стартира толкова убедително през сезон 2007/2008, когато спечели първите си седем срещи в надпреварата.

Впечатлен от случващото се в клуба, Янакопулос подчерта, че вижда основите на нещо специално. Той похвали работата на новия треньор Желко Обрадович и дори намекна, че вече няма причина да бъде толкова близо до игрището по време на мачовете.

„За мен е огромно удоволствие да наблюдавам как се изгражда нещо толкова велико, че логично никога повече няма да има причина да седя до игрището… при никакви обстоятелства“, написа собственикът на атинския клуб.

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Янакопулос определи Панатинайкос като най-добре изградената организация, която някога е виждал и изрази увереност, че настоящият сезон ще остави незабравим отпечатък независимо от крайния резултат.

„Вярвам, че това е най-здравата организация, която някога е съществувала. Тази година, независимо от резултатите, ще бъде сезон, за който ще разказваме на внуците си и ще ни побиват тръпки“, добави той.

Най-силните му думи обаче бяха запазени за Обрадович, чиято работа според него може да повлияе на развитието на играта в дългосрочен план.

„Обрадович ни учи как ще се играе баскетбол през следващите 10 години!“, завърши Янакопулос.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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