Панатинайкос лети в Евролигата, а Янакопулос предрича исторически сезон

Собственикът на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос сподели в социалните мрежи своето вълнение от последните успехи на клуба си.

„Зелените“ започнаха сезон 2026/2027 с четири поредни победи — постижение, което не бяха записвали от 19 години. За последно тимът стартира толкова убедително през сезон 2007/2008, когато спечели първите си седем срещи в надпреварата.

Впечатлен от случващото се в клуба, Янакопулос подчерта, че вижда основите на нещо специално. Той похвали работата на новия треньор Желко Обрадович и дори намекна, че вече няма причина да бъде толкова близо до игрището по време на мачовете.

„За мен е огромно удоволствие да наблюдавам как се изгражда нещо толкова велико, че логично никога повече няма да има причина да седя до игрището… при никакви обстоятелства“, написа собственикът на атинския клуб.

Босът на Панатинайкос: Баскетболът не е играчка за богаташи

Янакопулос определи Панатинайкос като най-добре изградената организация, която някога е виждал и изрази увереност, че настоящият сезон ще остави незабравим отпечатък независимо от крайния резултат.

„Вярвам, че това е най-здравата организация, която някога е съществувала. Тази година, независимо от резултатите, ще бъде сезон, за който ще разказваме на внуците си и ще ни побиват тръпки“, добави той.

Най-силните му думи обаче бяха запазени за Обрадович, чиято работа според него може да повлияе на развитието на играта в дългосрочен план.

„Обрадович ни учи как ще се играе баскетбол през следващите 10 години!“, завърши Янакопулос.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago