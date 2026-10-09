Александра Еала се размина с глоба от WTA след участието си на Азиатските игри

Първата ракета на Филипините Александра Еала няма да претърпи финансова санкция или глоби от Женската тенис асоциация (WTA), след като реши да пропусне задължителния турнир от категория WTA 1000 China Open в Пекин, за да вземе участие на Азиатските игри в Нагоя. Новината бе потвърдена от изпълнителния директор на Филипинската тенис асоциация (PhilTA) Тонет Мендоса по време на изслушване в Сенатската комисия по спорта.

Според съществуващите си правила WTA изисква от тенисистките в първите 30 на световната ранглиста да участват във всички турнири от категория WTA 1000, а пропускането им без уважителна причина може да доведе до глоба до 10 000 долара и нула точки за съответната надпревара. Тъй като датите на China Open съвпадаха с тези на тенис турнира от Азиатските игри, участието на Еала бе под въпрос.

Александра Еала обясни защо е предпочела Азиатските игри пред турнир на WTA

Тонет Мендоса обясни, че женската асоциация е отправила конкретни въпроси към филипинската федерация, за да установи дали решението на състезателката е било доброволно. От WTA са поискали уточнение дали Еала е взела решението самостоятелно без натиск от страна на правителството или националната федерация, както и дали Азиатските игри служат като квалификация за Олимпийските игри.

След като от PhilTA са потвърдили, че изборът на тенисистката е изцяло личен и че турнирът е свързан с олимпийските квалификации, от WTA не са наложили никакви наказания. Мендоса също така отбеляза, че наскоро са приети и нови Owl правила за следващата година, подпомагащи играчите, които искат да представят страните си.

На корта в Нагоя Александра Еала бе поставена под номер 1 в схемата на сингъл. Тя достигна до полуфиналите след победа над Йоана Гарланд с 7:5, 6:0 на четвъртфиналите. На полуфинала филипинката бе спряна от китайката Ван Сию след 6:3, 3:6, 2:6, с което завоюва втори пореден бронзов медал на единично от Азиатските игри.

Участието на Азиатските игри е част от силния сезон на 21-годишната тенисистка, която по-рано през годината спечели първата си титла от WTA на турнира във Вашингтон, побеждавайки Джесика Пегула на финала, и достигна до рекордния за нея ранг под номер 18 в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google