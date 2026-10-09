Хоселу с нов отбор в Катар

След като договорът му с Ал-Гарафа изтече през юни т.г., бившият играч на Реал Мадрид Хоселу стана свободен агент. От този момент футболистът е разгледал много варианти, включително завръщане в Европа и по-специално в Германия. В крайна сметка обаче той ще продължи кариерата си в Катар, след като подписа с тима на Ал-Сайлия.

Това ще бъде третият сезон на Хоселу в страната от Близкия изток, след като сезон 2023/2024 бе последният му на Стария континент. С Ал-Гарафа той изигра общо 58 мача, в които отбеляза 28 гола. Сега той ще се опита да продължи тази форма с Ал-Сайлия, който в момента е на последно място в класирането на местния шампионат.

Al Sailiya sign Joselu 🔵⚫️✍️ #DohaBankStarsLeague https://t.co/hoa79wyqX8 — Qatar Stars League (@QSL_EN) October 8, 2026

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