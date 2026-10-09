Бордо получи зелена светлина за шеста дивизия

Изправеният пред безпрецедентна финансова криза Бордо получи официално потвърждение за участието си в Регионал 1 – шестото ниво на френския футбол. Футболната лига на Нова Аквитания (ЛФНА), органът, отговорен за одобряването на бюджета за сезон 2026/2027 и надзора върху условията за оздравяване, утвърди картотекирането на отбора в регионалните дивизии.

Les Girondins évolueront bien en R1 : l'inscription de Bordeaux entérinée ➡️ https://t.co/j7S9o3DujM https://t.co/6eWFLMiysY — L'Équipe (@lequipe) October 8, 2026

След административното си изваждане от националните дивизии, клубът ще се състезава през този сезон в Регионал 1. Историческият френски тим наскоро бе продаден от бизнесмена Жерар Лопес, който е и основен акционер в Боавища, на английския инвестиционен фонд „Парк Бенч“ за символичната сума от едно евро.

Американци купиха Бордо за 1 евро

Благодарение на тази сделка Жиронден успя да избегне фаталния сценарий за ликвидация, след като търговският съд бе поставил краен срок преди стартирането на процедура по фалит. Операцията по прехвърляне включва мащабно финансово преструктуриране, като планът за оздравяване е удължен на дванадесет години вместо първоначално предвидените десет.

Шесткратният шампион на Франция, който изигра два мача от турнира за Купата на Франция пред празни трибуни срещу Сент (победа с 4:0) и Ангулем (загуба с 1:5), ще открие кампанията си в първенството шампионатното си приключение по ниските дивизии идната седмица на 16 октомври (петък) с гостуване на дублиращия отбор на Байон в среща от петия кръг, след като първите четири бяха отложени. Междувременно Бордо ще изиграе и приятелски мач срещу седмодивизионния Етоал Маритим.

Place au terrain. Découvrez le calendrier officiel de nos Marine et Blanc pour la saison 2026/2027. 🗓️ #AllezBordeaux https://t.co/JKl7UXxoXj — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 8, 2026

Представителният тим, ръководен от бившия треньор на Льо Ман Арно Кормие, е изграден от кадри на клубната академия, към които наскоро се присъединиха шестима играчи от миналогодишния състав в четвърта дивизия. Те разтрогнаха договорите си, за да подпишат любителски състезателни права.

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