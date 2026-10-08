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Крушарски прибрал и косачките

  • 8 окт 2026 | 13:39
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Крушарски прибрал и косачките

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски си е прибрал косачките и тревните тримери от ДЮШ на клуба. Бизнесменът е изтеглил от терените в квартал "Тракия" техниката, с която се полагаха грижи за тревата и базата, в която тренират юношите на "черно-белите".

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

69-годишният Крушарски вече обяви, че се оттегля от Локомотив и е готов да предаде акциите си. Той ще пренасочи инвестициите си към втородивизионния Рилски спортист. Бизнесменът си прибра и автобуса, с който "смърфовете" пътуваха за гостуванията, а също така и служебните автомобили, ползвани от треньори и футболисти.

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