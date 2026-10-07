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България без Новиков и Милов на Световното по борба, отиваме с изключително малък състав

  • 7 окт 2026 | 23:44
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България без Новиков и Милов на Световното по борба, отиваме с изключително малък състав

Семен Новиков и Кирил Милов окончателно отпаднаха от състава на България за предстоящото Световно първенство по борба в Астана, Казахстан. Причината за отсъствието на двамата елитни състезатели е официално решение на Управителния съвет на Българската федерация по борба. Централата наложи правило, според което задължително условие за участие на големи международни форуми е присъствието на състезателите в централизираната подготовка и лагерите на националния отбор.

От федерацията потвърдиха, че представителите на спортен клуб „ЦСКА“, сред които Новиков и Милов, са отказали да се включат в общите лагери и са настоявали да провеждат подготовката си отделно, единствено под ръководството на клубния си наставник Сослан Фарниев.

Поради административния казус и липсата на подписани договори с централата, категориите до 87 кг и 97 кг в класическия стил остават без български представители за шампионата на планетата. Страната ни ще бъде представена в класическия стил от минимален състав, включващ единствено Димитър Георгиев, Абу-Муслим Амаев и Ивайло Иванов. Световното първенство в Астана ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември.

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското
Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

При жените единствената ни представителка ще бъде Биляна Дудова в категория до 62 кг. В свободния стил за първенството се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Освен него ще имаме представители в още пет категории.

"На световното първенство, който каквото може да си вземе. Там се решава всичко - като видиш жребия, като видиш как се чувстваш. Аз съм ходила на световно и не знам какво ще стане. Никой не знае. Знаете, че там е битката. Целият свят работи за това световно първенство. Каквото си вземем, това е. Ние по принцип заслужаваме много, ама...", коментира президентът на Българската федерация по борба Станка Златева пред БНТ.

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