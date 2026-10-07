България без Новиков и Милов на Световното по борба, отиваме с изключително малък състав

Семен Новиков и Кирил Милов окончателно отпаднаха от състава на България за предстоящото Световно първенство по борба в Астана, Казахстан. Причината за отсъствието на двамата елитни състезатели е официално решение на Управителния съвет на Българската федерация по борба. Централата наложи правило, според което задължително условие за участие на големи международни форуми е присъствието на състезателите в централизираната подготовка и лагерите на националния отбор.

От федерацията потвърдиха, че представителите на спортен клуб „ЦСКА“, сред които Новиков и Милов, са отказали да се включат в общите лагери и са настоявали да провеждат подготовката си отделно, единствено под ръководството на клубния си наставник Сослан Фарниев.

Поради административния казус и липсата на подписани договори с централата, категориите до 87 кг и 97 кг в класическия стил остават без български представители за шампионата на планетата. Страната ни ще бъде представена в класическия стил от минимален състав, включващ единствено Димитър Георгиев, Абу-Муслим Амаев и Ивайло Иванов. Световното първенство в Астана ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември.

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При жените единствената ни представителка ще бъде Биляна Дудова в категория до 62 кг. В свободния стил за първенството се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Освен него ще имаме представители в още пет категории.

"На световното първенство, който каквото може да си вземе. Там се решава всичко - като видиш жребия, като видиш как се чувстваш. Аз съм ходила на световно и не знам какво ще стане. Никой не знае. Знаете, че там е битката. Целият свят работи за това световно първенство. Каквото си вземем, това е. Ние по принцип заслужаваме много, ама...", коментира президентът на Българската федерация по борба Станка Златева пред БНТ.

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