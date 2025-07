Родни Първис и Stars of Storrs с две победи в турнира за 1 млн. долара

Отборът на една от големите звезди на Черно море Тича от изминалия сезон в НБЛ Родни Първис - Stars of Storrs вече на 1/16-финал в турнира TBT с награден фонд за 1 млн. долара.

Надпреварата между 64 отбора за убийствената сума в Америка започна на 18 юли, а до момента гардът и неговите съотборници записаха две победи в турнира, в който се играе на директни елиминации. В следващия си мач на 24 юли (четвъртък) от 01:00 бълграско време Първис и Stars of Storrs ще се борят за оцеляване срещу един от големите фаворити - We Are D3.

Снимка: Инстаграм