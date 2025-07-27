11-те на Арда и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Арда и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 22:00 часа.

АРДА - ЛОКОМОТИВ (СФ)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 18. Джалал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен;

Локомотив: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунает Али, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 19. Митко Митков, 27. Патрик-Габриел Галчев, 22. Реян Даскалов, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица.