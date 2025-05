Халибъртън изведе Индиана до втори пореден финал на Изток

TYRESE HALIBURTON LEADS PACERS TO SECOND-STRAIGHT EASTERN CONFERENCE FINALS BERTH 💯



🔥 31 PTS

🔥 8 AST

🔥 6 REB

🔥 10-15 FGM

🔥 6-10 3PM



The @Pacers will face either the Celtics or the Knicks! pic.twitter.com/6qAL2wOtk4