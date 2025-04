България WU16 ще вземе участие в UEFA Турнир за развитие в Албания

Националният отбор на България по футбол за девойки до 16 години ще вземе участие в Турнир за развитие под егидата на УЕФА в Албания от 13 до 18 април.

Възпитаничките на селекционера Троян Радулов са на подготовка в София, като пред тима предстоят три срещи - с Република Северна Македония, с Албания и с Грузия.

Програма на турнира:

България - С. Македония / 13.04.2025 / 11:30 / “House of Football” Stadium в Тирана, Албания

България - Албания / 15.04.2025 / 15:00 / “House of Football” Stadium в Тирана, Албания

България - Грузия / 18.04.2025 / 11:30 / “House of Football” Stadium в Тирана, Албания

Списък с повикатените футболистки:

Вратарки:

Лора Тихомирова Русанина /ФК Локомотив Стара Загора/

Кристияна Венциславова Владимирова /ФК Спортика Благоевград/

Защитнички:

Магдалена Даниелова Димова /ФК Етър Велико Търново/

Александра Екатеринова Райкова /ФК ЛП Суперспорт/

Дария Георгиева Шопова /ФК Етър Велико Търново/

Петя Георгиева Стоянова /ФК Ботев Пловдив/

Атанася Николаева Трайкова /ФК Спортика Благоевград/



Полузащитнички:

Зара Христова Георгиева /ФК Севлиево Лейдис/

Виктория Красимирова Сургучева /ФК Пълдин Пловдив/

Ивон Димитрова Апостолова /ФК Пълдин Пловдив/

Йоана Данаилова Георгиева /ФК НСА/

Калина Ивайлова Иванова /ФК НСА/

Йоанна Василева Попова /ФК НСА/

Рая Георгиева Филипова /ФК ЛП Суперспорт/

Теодора Станиславова Димитрова /ФК Етър Велико Търново/

Лора Радостинова Василева /ФК Етър Велико Търново/

Зорница Йонкова Коева /ФК Етър Велико Търново/

Нападателки:

Емма Стоянов Върбанов /Уест Коуст ФК, САЩ/

Карина Каменова Руменова /ФК Спортика Благоевград/

Велезара Бончева Боева /ФК Ботев Пловдив/