Микаела Шифрин с историческа 101-ва победа в Световната купа

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 dominates the final Slalom of the season in Sun Valley! 🏆 Her 101st World Cup victory and an incredible 157th World Cup podium! What a way to close out the season for Mikaela! 💥



🥈 Lena Duerr 🇩🇪

🥉 Andreja Slokar 🇸🇮#fisalpine #worldcupsunvalley pic.twitter.com/jkIcQ3XC5h