Стилиян Петров идва за бенефиса на Камбуров, обявиха и още две имена

Представиха първите три звезди, които ще вземат участие в бенефисния шоу мач на неповторимия Мартин Камбуров – голмайстор №1 в родния елит за всички времена с 256 попадения.



Стилиян Петров – отбор ALL STARS Bulgaria с треньор Александър Томаш

Ванчо Траянов – отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев

Иван Иванов – отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев

„Бъди на стадиона, стани част от един исторически звезден двубой – 1 юни, 16:30 часа, стадион „Локомотив“, Пловдив“, – призоваха организаторите.



Следващата ще бъдат обявени още три футболни звезди!

Билети за шоу мача в сайта на eventim, билетен център на eventim пред сградата на Община Пловдив, бензиностанции OMV и информационен център „Старинен Пловдив“.