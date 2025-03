Байер загуби ключов футболист до края на сезона

Mario Hermoso wurde heute in Madrid erfolgreich operiert. Der Verteidiger wird bis zum Saisonende ausfallen und seine Reha in der „Werkstatt“ in Leverkusen absolvieren. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung! 🙏#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/FGAZBrzCrn