Александър Томаш определи група от 20 футболисти за дербито с Черно море

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Слушай на живо: ЦСКА - Черно море Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното домакинство на Черно море от 25-тия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът между ЦСКА и Черно море приковава вниманието Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 4. Адриан Лапеня 6. Лиъм Купър 18. Мика Пинто 19. Иван Турицов 13. Браян Кордоба 3. Сейни Санянг 20. Мартин Стойчев 26. Марселино Кареасо 99. Джеймс Ето’о 7. Улаус Скаршем 30. Петко Панайотов 73. Илиан Илиев 29. Иван Тасев 10. Джонатан Линдсет 8. Станислав Шопов 16. Георги Чорбаджийски 45. Аарон Исека 28. Йоанис Питас



Наказани: Тибо Вион, Лумбард Делова.



Контузени: Густаво Бусато, Матиас Фаетон, Джейсън Локило, Зюмюр Бютучи. Следвай ни: